Barcellona, Stoichkov rivela: "Messi ha già firmato. Luis Enrique? Troppa cattiveria"

Maurizio Russo

22/02/2017 12:56

BARCELLONA MESSI LUIS ENRIQUE / C'è aria di rivoluzione in casa Barcellona. Il pesantissimo 4-0 subito nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain ha aperto la crisi in casa blaugrana. Da una parte Luis Enrique in scadenza di contratto e finito nel mirino della critica e, soprattutto, di una parte dello spogliatoio. Dall'altra la stella Lionel Messi, al centro di diversi rumors di calciomercato che lo vedrebbero a metà strada tra il rinnovo del contratto e l'addio alla Catalogna. A tal proposito, però, Hristo Stoichkov non ha dubbi, anzi rivela che "lui lo ha già rinnovato sei mesi fa... Non ha esultato per via della pressione subita nel corso della partita. Non c'è bisogno di soffermarcisi troppo" le parole dell'ex stella blaugrana riportata da 'Fox Sports'.

Barcellona, Stoichkov: "Il ciclo vincente non è finito"

Il campione bulgaro difende a spada tratta il suo ex club, che in Spagna danno alla fine di un ciclo: "Ho sentito accuse verso i giocatori, verso Luis Enrique. Ma come si può criticare in questo modo una squadra che ha vinto tutto? Non è finito alcun ciclo, sono anni che il Barcellona è su questi livelli, ogni stagione vengono aggiunti campioni e tutto ciò che serve per continuare a vincere". Infine Stoichkov ha speso belle parole per Luis Enrique, accusando quanti parlano male di lui: "C'è troppa malizia nei suoi confronti. Quando perde sono tutti pronti ad attaccarlo, ma quando vince nessuno si permette di dire che è il migliore. C'è troppa cattiveria da parte di gente che è pagata per dire malignità su di lui".