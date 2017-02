22/02/2017 12:28

ITALIA UNDER 21 / L'Italia Under 21 prepara gli Europei di categoria della prossima estate con due amichevoli di lusso. La squadra di Di Biagio farà prima visita alla Polonia (Paese ospitante) il 23 marzo a Cracovia; poi quattor giorni dopo ospiterà la Spagna allo stadio 'Olimpico' di Roma in un match che sarà oggetto di sperimentazione della VAR, la cosiddetta moviola in campo.

M.R.