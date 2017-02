Manchester City, sempre più vicino il rinnovo per Caballero

22/02/2017 12:37

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE CABALLERO - Nonostante l'accostamento in passato al Milan, come possibile secondo di Donnarumma, il 35enne estremo difensore del Manchester City, Wilfredo Caballero, sarebbe molto vicino a rinnovare per un altro anno il suo contratto col club inglese. Secondo quanto sostenuto dal tabloid britannico 'The Sun' infatti, la società si sarebbe mossa in tal senso su precisa indicazione del tecnico Pep Guardiola, soddisfatto delle prestazioni dell'esperto portiere argentino che spesso ha preferito tra i pali al più giovane collega Claudio Bravo.

F.S.