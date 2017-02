Calciomercato Lazio, manca solo l'ufficialità per il rinnovo di Strakosha

22/02/2017 12:14

CALCIOMERCATO LAZIO STRAKOSHA / Buona notizia sul fronte rinnovi in casa Lazio: manca infatti ormai soltanto l'ufficialità per il prolungamento del contratto del portiere Thomas Strakosha. L'agente di Strakosha aveva anticipato il futuro del suo assistito in esclusiva a Calciomercato.it il mese scorso: "Direi che siamo sulla buona strada per raggiungere un'intesa sul rinnovo. La nuova scadenza del contratto con la Lazio dovrebbe essere tra 4 stagioni e mezzo". E così sarà: il 21enne portiere albanese con cittadinanza grega, ha infatti già firmato il nuovo accordo fino al giugno del 2022.

S.D. / F.S.