Roma, rinviato l'incontro sullo stadio: si va verso la revoca della delibera

22/02/2017 11:04

ROMA STADIO / Nuovo rinvio per lo stadio della Roma: l'incontro tra club e comune fissato per oggi è stato rinviato a venerdi. La giunta di Virginia Raggi avrebbe intenzione di revocare la delibera varata dall'amministrazione Marino nel 2014 che stabilisce la pubblica utilità del nuovo stadio. Secondo fonti M5S, non è un no definitivo, ma - si legge su 'Il Mattino' - il provvedimento del 2014, viene spiegato, dovrà essere «riperimetrato».

A.C.