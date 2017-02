Calciomercato, Carbonero al Cortuluà: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

22/02/2017 11:45

CARBONERO CORTULUA' / Ritorno in patria per Carlos Carbonero, dopo la fine della sua esperienza alla Sampdoria: secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il centrocampista colombiano è ad un passo dal Cortoluà, con sede a Tuluá, militante nella Categoría Primera A. Manca solo un documento prima del momento cruciale della firma su un contratto di prestito fino al dicembre 2017. La trattativa è ormai a dettagli. Carbonero è stato oggetto di interesse anche da parte di America de Calì e Deportivo Independiente di Medellin in Colombia.