22/02/2017 11:13

BROCCHI BRESCIA / Rischia di 'saltare' un'altra panchina 'eccellente' in Italia: secondo quanto riferisce oggi 'La Gazzetta dello Sport', l'avventura dell'ex Milan Brocchi da allenatore del Brescia potrebbe essere arrivata ai titoli di coda dopo la contestazione dei tifosi a dirigenza, tecnico e giocatori per i risultati del 2017. Per la sostituzione, pronto Reja.

S.D.