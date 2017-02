Calciomercato Lazio, Walace nel mirino di tre inglesi

23/02/2017 03:08

CALCIOMERCATO LAZIO WALACE - Dallo scorso gennaio, Walace è un giocatore dell'Amburgo. Il 21enne ex 'volante' del Gremio, come vi abbiamo riferito in esclusiva, è stato a lungo accostato alla Lazio: il club di Claudio Lotito però, non aveva presentato alcuna offerta ufficiale per il cartellino del giocatore, trasferitosi poi appunto in Bundesliga. Nonostante un accordo con la sua nuova squadra, in scadenza soltanto nel giugno del 2021, si è tornati in questi giorni a parlare di Walace in ottica calciomercato estivo. Secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'Daily Mail', il Leicester City - che già lo aveva seguito - sarebbe pronto a tornare alla carica, così come sarebbero pronte a mettersi in coda anche Stoke City ed Everton. Chissà che anche la Lazio non torni a pensare a Walace...

