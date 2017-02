DIRETTA Serie A, Palermo-Sampdoria 0-0: Quagliarella sbaglia tutto a porta vuota

Maurizio Russo

26/02/2017 12:30

DIRETTA PALERMO SAMPDORIA LIVE / Il Palermo ospita la Sampdoria nel lunch match domenicale della 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. La formazione di Lopez è costretta a vincere per tenere vive le speranze di salvarsi, mentre quella di Giampaolo vuole fare punti per restare nella parte sinistra della classifica. Calciomercato.it vi offre il match del 'Renzo Barbera' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (3-4-3): Posavec; Rispoli, Cionek, Andelkovic, Aleesami; Gazzi, Chochev; Sallai, B. Henrique, Balogh; Nestorovski. All. Lopez

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Cigarini, Djuricic; Praet; Quagliarella, Schick. All. Giampaolo

CLASSIFICA: Juventus 66*, Roma 56, Napoli 54*, Atalanta 51*, Inter 48, Lazio 47, Milan 44, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 34, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22*, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 12.

*Una partita in meno