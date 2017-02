Calciomercato Juventus, ecco il club satellite in Portogallo

22/02/2017 09:50

CLUB SATELLITE JUVENTUS / Il calciomercato Juventus potrebbe parlare portoghese in futuro: secondo quanto scrive oggi in edicola 'Tuttosport', potrebbe presto diventare realtà il progetto bianconero di gestire una società satellite in Portogallo. I benefici? In Portogallo c'è una regolamentazione meno rigida sugli extracomunitari (ogni club può averne 6 in rosa) ed i brasiliani non vengono considerati stranieri in quanto il Brasile è una ex colonia.

S.D.