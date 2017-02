Calciomercato Juve, Kolasinac: lo Schalke ha fretta!

22/02/2017 09:34

RINNOVO KOLASINAC / Lo Schalke 04 vuole stringere i tempi. Entro breve vuole sapere se Kolasinac, in scadenza 2017, accetterà o meno la proposta del rinnovo del contratto. E senza troppi giri di parole, il direttore Heidel ha dichiarato: "Per Sead è importante che ha chiaro in testa il suo potenziale. Gli ho detto che era importante prendere decisioni tempestive". Immediata la replica dell'agente del calciatore, Stipic: "Ho preso atto delle sue parole, ma abbiamo un pensiero diverso", le sue parole alla 'Waz'. Kolasinac è stato seguito dalla Juve, dal Chelsea e dal Tottenham.