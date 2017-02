22/02/2017 09:30

SERGIO AGUERO INTER / Il quotidiano spagnolo 'As' riporta alcune dichiarazioni di Sergio Aguero, attaccante del Manchester City accostato ad Inter e Milan in Italia, sul suo futuro: "Ho sempre detto che voglio proseguire in questo club. La società è quella che si occupa di tutto, la mia intenzione è quella di rimanere. Con Guardiola va molto bene".

S.D.