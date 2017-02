DIRETTA Bundesliga, Bayern Monaco-Amburgo: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

25/02/2017 14:30

DIRETTA BAYERN MONACO AMBURGO LIVE / La 22esima giornata della Bundesliga tedesca mette di fronte i campioni in carica del Bayern Monaco e l'Amburgo. La squadra di Ancelotti vuole confermare il primo posto in classifica, mentre quella di Gisdol va a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Arena' in tempo reale.

CLASSIFICA: Bayern Monaco punti 50, Lipsia 45, Borussia Dortmund 37, Hoffenheim 37, Eintracht Francoforte 35, Hertha Berlino 34, Colonia 33, Bayer Leverkusen 30, Friburgo 30, Schalke 26, Borussia Monchengladbach 26, Mainz 25, Augsburg 24, Werder Brema* 22, Wolfsburg* 22, Amburgo 20, Ingolstadt 18, Darmstadt 12.

*Una partita in più