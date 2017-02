Calciomercato Juventus, Berardi 'chiama'. Marotta risponde? Nuovo duello con l'Inter

22/02/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERARDI / "Il club a cui sono stato più vicino è la Juventus. Mi rivedo in Del Piero". Le parole pronunciate nelle scorse ore da Domenico Berardi hanno fatto tornare di moda l'accostamento dell'attaccante del Sassuolo alla Juventus.

Secondo 'Tuttosport', malgrado la prelazione da 25 milioni di euro non sia stata rinnovata, il calciatore resta nel mirino di Marotta e Paratici. La concorrenza, però, non molla: l'Inter tornerà alla carica per quello che Ausilio considera uno dei top player italiani.

S.D.