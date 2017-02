Manchester United, la Super League cinese sempre in pressing: INTRIGO Rooney!

22/02/2017 09:38

MANCHESTER UNITED ROONEY CINA - Il futuro di Wayne Rooney è veramente un enigma dalla difficile soluzione. L'interesse di diversi club della Super League cinese è ormai noto da tempo: ogni giorno, rumorsi di calciomercato provenienti da tutto il mondo, si intrecciano, confondono, smentiscono. Ad esempio, il tabloid britannico 'Mirror', nella serata di ieri, ha pubblicato un pezzo nel quale affermava che l'avventura del 31enne attaccante in quel di 'Old Trafford' - dopo 549 gare e 250 reti realizzate - sia ormai giunta al capolinea. La dirigenza dei 'Red Devils' infatti, secondo l'edizione online del quotidiano, avrebbe dato 'luce verde' al trasferimento in Cina del giocatore. Se così fosse, quella di domenica nella finale di EFL Cup contro il Southampton, potrebbe essere davvero l'ultima gara di Rooney con lo United. Sempre secondo il 'Mirror' una fonte interna al club, avrebbe riferito che "l'addio di Rooney non sarebbe potuto avvenire prima che il giocatore non avesse battuto il record di reti detenuto da Sir Bobby Charlton". Ma anche questo ostacolo è stato abbattuto: dunque davvero strada in discesa verso l'Asia per il nazionale inglese?

Stando all'ultima ora riferita da 'Sky' stamane, le cose starebbero diversamente. Secondo l'emittente satellitare infatti, pur avendo ricevuto ricche offerte dal Guangzhou Evergrande di Felipe Scolari e dal Beijing Guoan (che ha concluso la scorsa stagione col quinto posto in campionato), è molto improbabile che Rooney lasci la Premier League entro il prossimo 28 febbraio, giorno della chiusura ufficiale del calciomercato in Cina. Il giocatore comunque, ha ancora 18 mesi di contratto con il Manchester e l'opzione per prolungare di un altro anno l'accordo. E l'allenatore della formazione britannica, José Mourinho, in tutto questo come si pone? Il tecnico lusitano, in conferenza stampa, ha voluto declinare ogni responsabilità al riguardo, pur essendo (secondo i più), favorevole alla cessione del giocatore: "Non so, tocca a Rooney decidere. Il futuro appartiene a lui e a cosa vuole per la sua carriera - le parole dell'ex Inter rilasciate alla stampa - Penso comunque che possa ancora darci qualcosa" rincarando poi la dose con un salomonico "Se un giorno Rooney lasciasse lo United, si sicuro non sarebbe per colpa mia".

Non resta dunque che aspettare, per capire se il calciomercato Premier League, perderà uno dei suoi giocatori 'storici'. Quel che sembra certo, è che anche se non dovesse partire ora, il discorso con la Cina si riaprirà la prossima estate.

F.S.