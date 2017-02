Calciomercato Juventus, Allegri e Bonucci: frattura insanabile? L'Inghilterra in agguato!

Federico Scarponi

CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI ALLEGRI - In casa bianonera, da giorni, non si parla d'altro che dell'acceso batibecco avvenuto lo scorso venerdì tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri, nei minuti finali di Juventus-Palermo. Il 29enne difensore di Viterbo, avrebbe risposto con toni tutt'altro che pacati ai 'rimproveri' a distanza del 49enne tecnico di Livorno, apparentemente poco soddisfatto di alcune sue giocate. L'occhio vigile delle TV ha chiaramente immortalato il tutto, innescando il dibattito tra i sostenitori dell'ex trainer del Milan e quelli dell'ex calciatore del Bari. Allegri ha poi spiegato nel post partita, che tutto sarebbe stato riconducibile ad un'incomprensione dovuta ai cambi.

Fatto sta, che a distanza di giorni, quell'episodio ha prodotto degli effetti, pesanti: durante la conferenza stampa della vigilia della gara di Champions League contro il Porto in programma stasera all''Estadio do Dragao', Massimiliano Allegri ha infatti spiegato di aver deciso insieme alla società di auto-multarsi e devolvere la cifra in beneficienza ma soprattutto a annunciato che Bonucci non scenderà in campo contro la formazione lusitana, accomodandosi invece in Tribuna.

Calciomercato Juventus, futuro Bonucci in bilico: molto potrebbe dipendere dalla permanenza di Allegri. Conte ci spera

La paura per tutti i tifosi della 'Vecchia Signora', nonostante le rassicurazioni provenienti da Torino, è che si sia creata una frattura tale da mettere a rischio la permanenza del giocatore in Piemonte, facendolo tornare 'oggetto' d'attenzione sul palcoscenico del calciomercato internazionale. L'immagine di Bonucci, seduto ieri in disparte in panchina ad ascoltare musica, mentre i compagni testavano il terreno di gioco, ha contribuito ad alimentare tale timore. Tra l'altro, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', pare che il diverbio acceso verificatosi sul campo delllo 'Juventus Stadium', sia proseguito anche negli spogliatoi. Bonucci si sarebbe sfogato con i suoi amici, esternando tutto il suo disappunto: non si aspettava di ricevere una punizione dal club, a maggior ragione dopo il difficile periodo personale attraversato (legato alle condizione di salute del figlio) e la sottoscrizione del rinnovo lo scorso dicembre, nonostante il pressing dall'Inghilterra.

Dunque, se Allegri dovesse rimanere in bianconero e non cedere alle lusinghe dell'Arsenal, che lo ha inserito tra i possibili eredi di Arsene Wenger per la panchina, la conferma del difensore potrebbe non essere affatto scontata. Diversi importantissimi club, tra cui Barcellona, Manchester United, Manchester City e Chelsea, sono pronti a tornare alla carica per il calciatore laziale dopo i tentativi passati, naufragati di fronte al rinnovo di Bonucci con la Juventus fino al giugno del 2021, arrivato ufficialmente lo scorso dicembre.

Lo stesso Bonucci aveva detto: "Non è stata una decisione presa a cuor leggero quella di dire no al City, perché quanto uno dei migliori allenatori al mondo come Guardiola ti dimostra così tanto rispetto, è difficile non fare certi pensieri". Non è quindi da escludere affatto che la prossima estate, 'Leo' possa diventare uno dei tormentoni del calciomercato Juventus. I 'Citizens' restano alla finestra ma la miniaccia più grande potrebbe arrivare proprio dai 'Blues': Antonio Conte, che sente spesso il giocatore, spera di poter contare sul solido rapporto di fiducia e stima creatosi in bianconero, per convincerlo ad accettare il trasferimento a Londra.