Calciomercato Fiorentina, Paulo Sousa: la Germania sfida... la Juventus!

22/02/2017 08:06

CALCIOMERCATO FIORENTINA PAULO SOUSA / L'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa, tra i principali candidati a raccogliere l'eventuale eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, potrebbe proseguire la sua carriera in Germania, dove ha giocato con la maglia del Borussia Dortmund dal 1996 al 1998.

Secondo quanto riferisce 'Sky', infatti, il Wolfsburg - attualmente al quattordicesimo posto in classifica in Bundesliga - starebbe pensando proprio al tecnico viola per sostituire in estate l'attuale allenatore Ismaël.

S.D.