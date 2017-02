Calciomercato Juventus, da André Silva a Brahimi: tutti gli obiettivi in casa Porto

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/02/2017 07:33

PORTO-JUVE / Oggi, mercoledì 22 febbraio, è il giorno di Porto-Juventus in Champions League. La sfida europea potrebbe avere risvolti anche in chiave calciomercato: l'ultimo affare tra le due società risale al 2015, col trasferimento di Alex Sandro a Torino per 26 milioni di euro ed il calciomercato Juventus potrebbe pescare ancora in casa Porto.

In attacco piace André Silva, ma non è passato inosservato il recente exploit del nuovo arrivato Tiquinho. Resta nel mirino (ancor più dopo il passaggio al 4-2-3-1) anche l'esterno sinistro Yacine Brahimi, accostato ai bianconeri anche nella sessione invernale. I radar juventini sono accesi, poi, da tempo, su Thiago Neves e su Hector Herrera.