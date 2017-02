Manchester City-Monaco, Falcao: "Abbiamo fatto il massimo, ma è ancora tutto aperto"

22/02/2017 00:06

MANCHESTER CITY MONACO FALCAO / La sua doppietta non è bastata al Monaco per non uscire sconfitto dall''Etihad Stadium': "Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma siamo consapevoli che la qualificazione è ancora aperta. Il mio momento? Ho sempre detto che l'unica cosa di cui necessitavo è giocare, non ho dimenticato come si fa gol! Ho sempre sudato e lavorato in silenzio, sperando che arrivasse il momento per ritrovare la forma migliore", le parole di Radamel Falcao a 'Premium Sport'.

