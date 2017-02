Tennis, Federer fa impazzire i fans: il ritiro è lontano!

21/02/2017 23:40

TENNIS FEDERER - Roger Federer non smette di regalare 'magie', anche fuori dal campo. Dopo l'impresa di qualche settimana fa con il trionfo agli Australian Open per il 18° Slam in carriera, il 35enne fuoriclasse elvetico fa gioire nuovamente i suoi milioni di tifosi sparsi per il globo e tutti gli amanti del tennis.

Spazzando via le ipotesi di un ritiro a fine anno, l'ex numero uno del mondo ha rinnovato fino al 2019 il contratto con l'ATP 500 di Basilea, torneo di casa in programma ogni anno sul veloce indoor tra ottobre e novembre. Una notizia che, implicitamente, annuncia la volontà di Federer di proseguire nel circuito almeno per altri tre anni. L'obiettivo del campione svizzero, l'ultimo di un palmares inimitabile, potrebbero essere le Olimpiadi di Tokyo nel 2020: una nuova sfida, a quasi 38 anni, che sconfinerebbe ancora una volta nella leggenda.

G.M.