Manchester City-Monaco, Guardiola: "Non ho capito l'arbitro sul rigore... Aguero è speciale!

21/02/2017 23:10

MANCHESTER CITY MONACO GUARDIOLA - Emozioni a non finire e ben otto gol in Manchester City-Monaco. Pep Guardiola analizza l'incredibile 5-3 finale di questa sera: "Non parlo degli arbitri, solo della partita. Sono successe tante cose, alcune con degli errori nostri, siamo una squadra giovane e si vede. Loro hanno fatto di più, queste partite ci servono per crescere - ha detto il tecnico spagnolo a 'Premium Sport' - Abbiamo visto due squadre che volevano entrambe attaccare, non era facile difendere contro giocatori eccezionali come quelli del Monaco. Sono una squadra fortissima. Abbiamo avuto anche un po' di fortuna, però in alcune occasioni ci è girata male, come ad esempio sul rigore nel primo tempo che non capisco… Bisogna essere forti mentalmente, non abbiamo dimenticato mai di attaccare. Però è ancora tutto aperto per la qualificazione. Aguero? Non deve superare nessun esame, lo conosco benissimo, ha un talento speciale. Oggi ha partecipato di più al gioco. Sacchi? Lo abbraccio, è più in forma che mai - ha poi concluso Guardiola riferendosi con l'ex Ct azzurro, presente in studio - E' un maestro, ha insegnato tante cose a noi giovani allenatori".

G.M.