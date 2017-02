PAGELLE E TABELLINO DI MANCHESTER CITY-MONACO: El Tigre ruggisce, il Kun risponde

Davide Ritacco

21/02/2017 22:46

PAGELLE E TABELLINO DI MANCHESTER CITY-MONACO PROMOSSI E BOCCIATI – Partita pazzesca all'Ethiad di Manchester. I protagonisti più attesi non hanno deluso: doppiette per Falcao e Aguero. Il Monaco si conferma micidiale in fase offensiva. Serata eccezionale per Mbappè: gol alla prima da titolare. Esaltante il duello tra Sidibé e Sané. Caballero para un rigore a Falcao ma ce n'è un altro negato ad Aguero.

MANCHESTER CITY

Caballero 6 – Il primo gol è frutto di un suo errore in fase di costruzione. L'argentino fallisce lì dove Bravo è migliore, giocare la palla con i piedi. Ad inizio ripresa si riscatta parando il rigore a Falcao ma il colombiano poco dopo lo beffa con un sombrero fantastico.

Sagna 6 – Del pacchetto arretrato è quello meno responsabile della serataccia difensiva del City. Tre gol in casa sono un passivo pesante. Lui cerca di galleggiare.

Otamendi 4,5 – Si fa prendere alle spalle da Mbappé che firma il sorpasso. Falcao lo ridicolizza sul gol del 2-3. E' sempre in difficoltà contro la velocità degli avanti del Monaco.

Stones 6 – Il gol gli fa rimediare una sufficienza striminzita. Facile ironizzare sul costo del suo cartellino (55 milioni di euro) che lo rendono il difensore più pagato della storia ma la serata era da incubo prima del gol.

Fernandinho 5 – L'azzardo di Guardiola che lo schiera terzino sinistro, espone il proprio giocatore ad una figura pessima. Il tecnico capisce l'errore e rimedia. Dal 62' Zabaleta 6 – Sicuramente la sua maggiore conoscenza del ruolo e la sua grande esperienza limitano il Monaco che sulle fasce stava sfondando.

Yaya Touré 6,5 – E' tornato in Champions e il suo ritorno è lucido. E' un altro giocatore rispetto a qualche mese fa quando sembrava scarico anche nelle motivazioni. Ritrovato.

Sané 7 – Primo tempo su altissimi livelli compreso l'assist (bellissimo) per il gol di Sterling. Nella ripresa ha morso un po' i freni ma il gol del 5-3 è un sollievo per il City.

De Bruyne 7 – E' decisivo nel cambio di passo della squadra di Guardiola. Quando si accende, il City è sempre pericoloso. E' sempre nel vivo dell'azione.

David Silva 6,5 – A sprazzi. Buone giocate ma a volte sparisce colpevolmente dalla partita. Quando si accende però serve l'assist decisivo per Sané.

Sterling 7 – Il gol ma anche tanta energia a disposizione della squadra. Il gol che apre le danze poi velocità e tecnica. Dal 89' Navas s.v.

Aguero 8 – Il migliore in campo. E' vero c'è un Falcao strepitoso ma a differenza del colombiano non sbaglia nulla. Dopo qualche partita in naftalina, nei momenti che contano, nelle partite che contano, sui grandi palcoscenici, il Kun risponde presente: doppietta, rigore negato e anche tanto lavoro per la squadra. L'abbraccio con Guardiola sancisce un'unione che può cambiare la storia di questo City. Dal 87' Fernando s.v.

All. Guardiola 6,5 – Mai banale, mai scontato. Azzarda, da folli schierare Fernandinho terzino sinistro a questi livelli. La forza della squadra di recuperare, l'incisività delle scelte ferme e coerenti al suo pensiero. Questa sera non azzeccato tutto ma da una partita che sembrava ormai persa potrebbe rinascere un nuovo City.

MONACO

Subasic 5 – Due errori gravissimi. Sul primo l'arbitro lo grazia ma il fallo su Aguero è netto. Sul secondo regala sempre al Kun un gol, il tiro dell'argentino era parabilissimo. Le 5 reti finali subiti sono un passivo troppo pesante.

Sidibé 7 – Non gli si può certo rimproverare di essersi perso qualche marcatura se per circa un'ora ha macinato la corsia di destra scavando un solco sul terreno di gioco. Impressionante.

Glik 5,5 – Qualche sbavatura di troppo. Se il City segna 5 gol qualcosa nella difesa del Monaco non ha funzionato come avrebbe dovuto.

Raggi 5,5 – Benino. Per un tempo regge all'urto dell'artiglieria nemica, poi cade anche lui sotto i colpi di Aguero & co.

Mendy 6,5 – Buon primo tempo, meno bene nella ripresa quando Sterling prende il sopravvento. Anche per lui però vale il discorso di Sidibé, ha corso e macinato tanto.

Fabinho 6,5 – Giocatore d'equilibrio e d'esperienza che anche nei momenti più difficili ha saputo tenere la lucidità necessaria per poter controllare, per quanto possibile, la veemenza del City.

Bakayoko 6 – Grande pressing a tutto campo ma quando si è accesa la spia della riserva stare al passo dei giocatori del City è diventata un'impresa epica. Dall'88' Dirar s.v.

Bernardo Silva 6,5 – Classe e fantasia. Non sempre si sono accese e non sempre al servizio della squadra. Alti e bassi comunque comprensibili in una serata pazzesca. Dal 85' Moutinho s.v.

Lemar 6 – Nella prima frazione ha dettato i tempi e illuminato, nella ripresa è sparito dalla partita togliendo qualche sicurezza nei suoi mezzi.

Mbappé 7 – Bagna il suo debutto da titolare in una gara da Champions con il gol del momentaneo sorpasso. A 18 anni ha già dimostrato di essere un talento purissimo, se diventerà un campione sarà il tempo a deciderlo. Dal 79’ Germain s.v.

Falcao 7,5 – Nel Monaco è rinato. Segna i suoi 23imo e 24imo gol stagionale come ai bei tempi ma fallisce il rigore del possibile k.o. che gli vale almeno un punto in meno in pagella. Rigore fiacco e poco angolato.

All. Jardim 6,5 – Se gli avessero detto alla vigilia che avrebbe segnato tre gol in trasferta contro il City non ci avrebbe creduto. Ha dominato per un'ora poi la squadra ha accusato la fatica e il City ha ribaltato la situazione ma bisogna ringraziarlo per lo spettacolo offerto. Al ritorno sarà battaglia.

Arbitro: Mateu Lahoz 4,5 – Conferma di non essere in un momento di forma ideale. Non solo non concede un rigore solare ad Aguero ma ammonisce per simulazione l'argentino. Ad inizio ripresa pur concedendo giustamente il rigore al Monaco per un fallo su Falcao, è la modalità dell'assegnazione a destare perplessità: il fischio arriva con colpevole ritardo dopo aver dato l'impressione di concedere il corner. Nuove proteste del City al 69' quando Sterling viene spinto in area, anche qui decisione al limite.

TABELLINO

MANCHESTER CITY-MONACO 5-3

Manchester City (4-1-4-1): Caballero; Sagna, Otamendi, Stones, Fernandinho (dal 62' Zabaleta); Yaya Touré; Sané, De Bruyne, David Silva, Sterling (dal 89' Navas); Aguero (dal 87' Fernando). A disp. Bravo, Nolito, Delph, Iheanacho. All. Guardiola

Monaco (4-2-3-1): Subasic; Sidibé, Glik, Raggi, Mendy; Fabinho, Bakayoko (dal 88' Dirar); Bernardo Silva (dal 85' Moutinho), Lemar, Mbappé (dal 79' Germain); Falcao. A disp. De Santis, Carrillo, Diallo, A. Touré. All. Jardim

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (SPA)

Marcatori: 26' Sterling (MC), 32', 60' Falcao (MO), 40' Mbappé (MO), 58', 70' Aguero (MC), 77' Stones (MC), 83' Sané (MC)

Ammoniti: 9' Glik (MO), 25' Sidibé (MO), 40' Fernandinho (MC), 49' Otamendi (MC), 67' Falcao (MO), 72' Zabaleta (MC), 76' Bernando Silva (MO), 81' Fabinho (MO)

Espulsi:

Note: 50’ Caballero (MC) para rigore a Falcao (MO)