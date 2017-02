Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: sì allo scambio col Real Madrid!

21/02/2017 22:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC REAL MADRID / Otto gol e nove assist sembrano non essere bastati a Pjanic per conquistarsi la Juventus. Almeno questo è quanto affermano in Spagna. Il portale 'fichajes.net', infatti, ha lanciato una vera 'bomba' di calciomercato: il Real Madrid avrebbe strappato il sì ai bianconeri per uno scambio che coinvolge proprio il bosniaco.

Prelevato dalla Roma la scorsa estate per 32 milioni di euro, la 'Vecchia Signora' sarebbe disposta a sacrificarlo visto che non sembra essersi integrato alla perfezione negli schemi di Allegri. I 'Blancos' , di contro, sono alla ricerca di un giocatore che possa alzare ulteriormente il tasso tecnico della loro mediana e lo hanno inserito in cima alla lista delle loro preferenze, tanto da mettere sul piatto il cartellino dell'ex Morata. Una proposta che alletterebbe la Juventus, anche se - come vi abbiamo svelato - l'attaccante spagnolo non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

L'interesse dei madrileni per 'Mire' sembra essere piuttosto concreto tanto da essere confermato anche da 'El Chiringuito': tra le possibili opzioni, oltre alla punta, Florentino Perez avrebbe aggiunto anche i cartellini di altri due 'scontenti' come Isco e James Rodriguez. Non solo: per la prossima settimana sarebbe stato organizzato un incontro con l'agente di Pjanic per discutere dell'eventuale passaggio in Liga faccia a faccia. I tifosi bianconeri devono iniziare a spaventarsi?

D.G.