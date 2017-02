Champions League, pazzesco 5-3 del City al Monaco! Poker Atletico a Leverkusen

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

21/02/2017 22:37

CHAMPIONS LEAGUE - Girandola di emozioni e ben 12 reti (dodici) nelle due gare di questa sera per gli ottavi di Champions League. 'Pazzesca' la sfida dell''Ethiad Stadium' tra Manchester City e Monaco: 5-3 il finale per i 'Citizens', con incredibili ribaltoni da entrambe le parti durante i 90' di gioco. Doppiette per Aguero e Falcao (spendido il cucchiaio per il momentaneo 2-3, con il colombiano che ad inizio ripresa ha anche fallito un rigore), con le reti decisive dei 'Citzens' nell'ultima parte di gara firmate da Stones e Sané.

A Leverkusen, tutto facile invece per l'Atletico Madrid di Simeone: 4-2 per i vice-campioni d'Europa, già avanti di due reti nel primo tempo con Saul e Griezmann. Nel secondo tempo Gameiro e Torres blindano il discorso qualificazione per gli spagnoli.

RISULTATI FINALI:

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-4

17' Saul; 25' Griezmann; 48' Bellarabi (B); 59' rig. Gameiro; 68' aut. Savic (B); 86' Torres

Manchester City-Monaco 5-3

26' Sterling; 32', 61' Falcao (M); 40' Mbappé (M); 58', 71' Aguero; 77' Stones; 82' Sané