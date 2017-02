Lazio, Abu si presenta: "Mi voleva il Liverpool, ma non chiamatemi 'Pogba finlandese!"

22/02/2017 05:16

LAZIO ABU PRESENTAZIONE / Nel corso dell'ultima finestra di calciomercato la casella acquisti della Lazio ha segnato un solo nome: quello di Abukar Mohamed, centrocampista classe '99 che ha stregato Tare e lo staff tecnico nel corso di un provino ed è stato prelevato dal Turun Palloseura, formazione finlandese.

"Ho fatto un provino per la Lazio di cinque giorni nel mese di gennaio ed è andata bene - ha raccontato il ragazzo finlandese ma di origini somale a 'svenskafans.com' - Quando sono atterrato in Finlandia, mi ha chiamato il mio agente, dicendomi che loro volevano farmi un contratto. In precedenza avevo avuto contatti con il Liverpool, ma ho concretizzato con la Lazio. Tutto è accaduto molto rapidamente. Già sapevo che è uno dei più grandi club in Italia, quindi ero molto contento. Inoltre Roma è una città fantastica".

CARATTERISTICHE – "Non mi piace essere descritto come il 'Pogba finlandese'. Vado per la mia strada e voglio solo essere Abu. Sono un giocatore che lavora tanto e può giocare in diverse posizioni a centrocampo, sia in attacco che in difesa. Il mio modello personale è Yaya Touré".

OBIETTIVI – "Fare esperienza in Primavera o in prestito? Non è una mia decisione, non so quali sono i piani della società per il futuro. Attualmente mi sto allenando con la prima squadra e sto facendo del mio meglio ogni giorno per migliorare e per soddisfare le aspettative del mister. Spero di poter rimanere in prima squadra, ma penso che giocherò anche partite con la Primavera. Ho ancora tanto tempo davanti, devo diventare un giocatore migliore. Detto questo, ho molto da imparare ancora. Voglio lavorare duramente per rimanere in prima squadra. Il mio unico obiettivo per il futuro è quello di essere un giocatore titolare nella Lazio. Voglio anche imparare l'italiano il più rapidamente possibile".

D.G.