Calciomercato Lazio, Boudebouz: "Futuro? Non ora..."

21/02/2017 21:56

CALCIOMERCATO LAZIO BOUDEBOUZ / Ryad Boudebouz si sta confermando ad alti livelli anche quest'anno. Il fantasista algerino del Montpellier ha totalizzato fin qui 8 gol e 6 assist in 21 presenze, mettedosi in luce come uno dei migliori prospetti della Ligue1. Un talento che continua a far gola alla Lazio - che potrebbe dover essere costretta a trovare un sostituto di Keita in estate -, ma non solo: a gennaio, infatti, il 27enne di Colmar è stato accostato anche a Fiorentina, Everton, Newcastle, Wba, Villarreal e Athletic Bilbao. Una lunga schiera di pretendenti, anche se lo stesso Boudebouz ha preferito glissare per il momento: "Al mio futuro ancora non ci penso. Voglio finire bene questa stagione, dopodiché farò un bilancio e deciderò cosa fare”, ha spiegato a 'footmercato.com'.

D.G.