Manchester City-Monaco, furia Guardiola contro l'arbitro!

21/02/2017 21:47

MANCHESTER CITY MONACO GUARDIOLA - Primo tempo da dimenticare per il Manchester City, sotto per 2-1 contro il Monaco malgrado l'iniziale vantaggio di Sterling. Pesa però sul risultato il grave errore dell'arbitro Lahoz in occasione del giallo sventolato per simulazione ad Aguero, toccato da Subatic: ci stava il rigore e anche una possibile espulsione visto che il portiere ospite era ultimo uomo. Vibranti le proteste in panchina di Pep Guardiola, che poi al termine del primo tempo uscendo dal campo ha anche avuto un gesto di stizza calciando lontano una bottiglietta.

G.M.