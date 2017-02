21/02/2017 21:37

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED/ Interrogato sulla possibilità che Wayne Rooney lascia il Manchester United per la Cina, José Mourinho ha voluto subito mettere le cose in chiaro: "Se un giorno Rooney lasciasse lo United, si sicuro non sarebbe per colpa mia - ha spiegato in conferenza stampa - lui è un leggenda e io non forzerò mai la sua eventuale cessione".

S.F.