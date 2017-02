21/02/2017 21:14

MANCHESTER CITY MONACO GLIK - Tegola per il Monaco in vista del match di ritorno contro il Manchester City per gli ottavi di Champions League. Kamil Glik, in diffida, è stato ammonito nella prima parte di gara della sfida dell''Ethiad Stadium' e salterà quindi per squalifica il secondo round dell'incrocio con gli inglesi.

G.M.