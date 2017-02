Calciomercato Milan, il Real prova lo scambio da urlo: Benzema per Cavani!

21/02/2017 21:26

CALCIOMERCATO MILAN BENZEMA CAVANI REAL MADRID PSG / La prossima dirigenza del Milan dovrà fare i conti con le idee di calciomercato del Real Madrid. Per la prossima estate, infatti, la proprietà cinese ha intenzione di infiammare la piazza centrando un acquisto da 90: il sogno è rappresentato da Karim Benzema, in uscita dai 'Blancos'.

Ma nelle ultime ore si starebbe profilando un possibile ritorno in patria per la punta francese: come ha svelato 'Bernabeu Digital', nei giorni scorsi Florentino Perez avrebbe incontrato il collega del Psg Nasser Al Khelaifi per discutere di un possibile - e clamoroso - scambio: Benzema per Cavani. Il numero 9 dei 'Blancos' non sta più trovando spazio con Zidane ed è sul piede d'addio, il 'Matador' invece è da sempre nei pensieri del club madrileno.

La buona riuscita dell'affare potrebbe essere favorita dai buoni rapporti che intercorrono tra i due presidenti, tanto che qualche anno fa hanno sottoscritto un patto di non aggressione per i trasferimenti tra di loro, ferma restando l'approvazione da parte dell'altro. Non solo: questa operazione avrebbe già ricevuto il benestare da parte dei due goleador. Se così fosse la strada che porta a Benzema si farebbe terribilmente in salita per il Milan.

