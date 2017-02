Juventus, il caso Bonucci-Allegri divide i tifosi bianconeri

21/02/2017 21:05

NEWS JUVENTUS/ Alla vigilia di Porto-Juventus, in casa bianconera tiene banco il caso Allegri-Bonucci che ha portato il tecnico, dopo il battibecco avuto al termine della gara di campionato con il Palermo, a punire il difensore con la tribuna in Champions League. Una decisione che sta letteralmente spaccando la tifoseria juventina sui social: c'è chi si schier a favore di Allegri, chi difende a spada tratta Bonucci e chi ironizza sulla scelta della società di non riservare alcuna punizione a Dybala e Lichtsteineri rei di aver assunto nelle scorse settimane un atteggiamento simile a quello di Bonucci.

S.F.