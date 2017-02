21/02/2017 20:53

REAL MADRID RAMOS - Buone nuove per Zinedine Zidane. Dopo il forfait con l'Espanyol, il Real Madrid ritrova Sergio Ramos per il recupero di campionato di mercoledì contro il Valencia: il difensore spagnolo ha smaltito il problema alla schiena accusato in Champions contro il Napoli ed è stato convocato dei tecnico dei 'Blancos' per l'incrocio con i 'Pipistrelli'.



G.M.