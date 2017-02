22/02/2017 03:03

SIVIGLIA LUNA EIBAR / Nome nuovo per il Siviglia. Il club spagnolo allenato da Sampaoli, secondo quanto riportato da 'El Diario Vasco', sarebbe seguendo con attenzione le prestazioni di Antonio Luna. Il laterale mancino di 25 anni, in forza all'Eibar, ha un contratto in scadenza a giugno. Per i lusitani potrebbe arrivare così un rinforzo a costo zero.

M.S.