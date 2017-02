Torino, calvario finito per Molinaro: "Torno a disposizione di Mihajlovic"

21/02/2017 20:23

TORINO MOLINARO - Il Torino ritrova Cristian Molinaro. Il terzino granata è di nuovo a disposizione di Mihajlovic dopo il lungo stop per il grave infortunio ai legamenti del ginocchio: "Dopo cinque mesi è stata una sensazione bellissima tornare con la Primavera. Ho giocato 90' e raggiunto il mio obiettivo. Adesso sono pronto per tornare in squadra - ha detto Molinaro a 'Torino Channel' - Obiettivi? Solamente alla fine del campionato tireremo le somme e faremo il punto sul nostro lavoro. Noi non molleremo, credendo nei valori che la nostra maglia ci insegna. Mihajlovic? Ci fa lavorare e chiede determinate cose per il bene della squadra. Il nostro lavoro è quello di mettere in pratica questi insegnamenti e scendere in campo dimostrando che non abbiamo paura di nessuno e che ce la possiamo giocare contro tutti".



G.M.