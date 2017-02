FOTO - Milan, Donnarumma cambia sport: il portiere diventa pugile

21/02/2017 20:16

MILA DONNARUMMA PUGILE / Clima disteso a Milanello dopo il successo contro la Fiorentina. Gigio Donnarrumma in giornata è tornata ad allenarsi. Per il numero 99 rossonero un allenamento, però, più che particolare. L'estremo difensore - come ha mostrato ai suoi followers sul proprio profilo Instagram - ha indossato i guantoni da pugile per il suo primo round. Un Donnarumma particolarmente sereno che non sembra per nulla pensare al rinnovo di contratto, di cui si discute ormai da tempo.

oggi allenamento speciale a Milanello .....1* round!! Un post condiviso da Gianluigi (@gigiodonna99) in data: 21 Feb 2017 alle ore 06:59 PST

M.S.