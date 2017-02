22/02/2017 04:31

RAYO VALLECANO UFFICIALE MICHEL / Rivoluzione in casa Rayo Vallecano. Il terzo club di Madrid, che attualmente galleggia al 16esimo posto in Segunda Divisione, dopo l'esonero di Ruben Baraja ha annunciato ufficialmente di aver affidato la panchina a Miguel Angel Sanchez, meglio conosciuto come Michel. Data e ora della presentazione del tecnico saranno rese note in seguito.



L.P.