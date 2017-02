21/02/2017 19:41

CALCIOMERCATO REAL MADRID MOURINHO UNITED / Josè Mourinho di nuovo al Real Madrid: l'ipotesi torna ogni tanto a galla ed ha fatto capolino anche durante la conferenza stampa del manager del Manchester United. Il tecnico portoghese però ha allontanato la Spagna: "Ho due anni di contratto con il Manchester United e se non mi mandano, non vado via perché mi piace lavorare per questo club".

B.D.S.