21/02/2017 19:00

PESCARA ZEMAN GRADONI / La vittoria per 5-0 sul Genoa non ha salvato il Pescara dalla cura Zeman: il tecnico boemo non ha rotto la sua 'tradizione' e alla ripresa degli allenamenti ha sottoposto la squadra al rito dei gradoni. Allenamento intenso dopo che lo stesso allenatore aveva affermato di aver trovato la squadra indietro dal punto di vista fisico.

B.D.S.