Porto-Juventus, Buffon sul caso Bonucci: "Ecco perché succedono queste cose. Se non gioca..."

21/02/2017 18:50

PORTO JUVENTUS BUFFON BONUCCI / Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League che vedrà impegnati i bianconeri sul campo del Porto, al centro delle news Juventus c'è inevitabilmente il caso Bonucci, che potrebbe essere escluso dal match dopo il botta e risposta in diretta tv nel finale di Juventus-Palermo. A parlare del centrale juventino è anche il capitano, Gianluigi Buffon, che in conferenza stampa spiega: "Penso che in squadre in cui c'è un'alta competizione fra i giocatori sia normale che ci siano episodi di questo tipo. E l'unico modo per stemperare certi animi è la vittoria e la grande prestazione del singolo a supporto della squadra. Se ciò non capita, questa voglia di strafare che ognuno ha non fa accettare bene determinate scelte. Non c'è nulla di estremamente grave. E' un qualcosa che succede spesso se il livello della squadra è alto".

Buffon, poi, aggiunge: "Ognuno di noi deve intervenire quando non si lavora bene. Siamo tutti coetanei a parte me (sorride, ndr.), ma siamo tutti compagni di squadra... Sappiamo tutti come ci si comporta. Per quanto riguarda Leo non ho idea se giocherà. Il mister non ha dato formazioni, staremo a vedere. In questi casi quando si parla di giocatori trascinatori come può essere Leo bisogna sacrificarsi per il bene, l'equilibrio e i valori di un gruppo. Bonucci è intelligente e incarna lo stile Juventus e non avrà alcun problema ad accettare qualsiasi decisione perché sa che verrebbe presa per il bene di un gruppo".

L.P.