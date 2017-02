Cronaca, caso Diletta Leotta: ecco chi ci sarebbe dietro al furto delle foto

21/02/2017 18:42

DILETTA LEOTTA FOTO CALCIATORE / Ci sarebbe un calciatore dietro le foto rubate a Diletta Leotta: come rivelato da 'Dagospia', l'inchiesta sull'attacco hacker alla giornalista di 'Sky' sarebbe stato opera di un calciatore. Questi sarebbe entrato in possesso delle immagini e le avrebbe poi diffuse in rete. L'episodio risale allo scorso mese di settembre e Diletta Leotta presentò subito denuncia alle autorità competenti.

B.D.S.