21/02/2017 18:30

BAYERN MONACO UFFICIALE MULTA ANCELOTTI / Dopo aver incassato l'assoluzione della federazione per il dito medio rivolto ai tifosi dell'Hertha Berlino, Carlo Ancelotti ha voluto comunque 'auto-tassarsi' per l'episodio. Come ha comunicato il Bayern Monaco l'allenatore italiano ha deciso di donare cinquemila euro alla fondazione della DFB Edigius Braun che si occupa di orfani e bambini di strada.

B.D.S.