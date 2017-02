21/02/2017 18:40

PORTO JUVENTUS CONFERENZA ALLEGRI / Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sfideranno domani all''Estadio do Dragao' il Porto di Nuno Espirito Santo. A poco meno di 26 ore dal calcio d'inizio della sfida valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League il tecnico toscano presenta le news Juventus del momento in conferenza stampa:

