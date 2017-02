Porto-Juventus, Nuno Espirito Santo: "Non siamo spaventati. Bonucci? Felice se non giocasse"

21/02/2017 18:23

PORTO JUVENTUS NUNO ESPIRITO SANTO / Poco più di 24 ore al match che metterà di fronte Porto e Juventus. Le due squadre, che come dimostra l'acquisto di Alex Sandro di due anni fa, hanno spesso fatto ottimi affari sul calciomercato, si sfidano per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il tecnico dei portoghesi, Nuno Espirito Santo, ha così presentato il match: "La Juventus è una squadra forte, con giocatori forti, ma noi lo sappiamo e siamo pronti - ammette l'allenatore ai microfoni di 'Premium Sport' - Sarà un ottimo test per il Porto, capiremo a che livello siamo: non siamo spaventati".

Le news Juventus del momento sono certamente legate al 'caso' Bonucci. Secondo quanto trapelato in giornata il difensore, dopo lo scontro verbale avuto con Allegri venerdì scorso nei minuti finali della sfida contro il Palermo, potrebbe assistere al match dalla tribuna: "Problemi nello spogliatoio bianconero? Sono sicuro che Allegri, che è un ottimo allenatore, saprà risolvere eventuali problemi - prosegue Nuno Espirito Santo - Secondo me Bonucci giocherà, ma se mi dite che non giocherà sarei molto felice".

Porto, Nuno Espirito Santo: il 'nuovo' Mourinho

L'ottima stagione del Porto non sta certamente passando inosservata. Per molti Nuno Espirito Santo potrebbe essere il degno erede di Josè Mourinho. Ecco cosa ne pensa del paragone l'allenatore del Porto: "Sono stato un suo giocatore - ammette - è un ottimo allenatore ma io ho il mio modo di allenare, siamo differenti. Certo, se dovessi avere un sogno, sognerei di vincere quello che ha vinto lui".

M.S.