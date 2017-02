Serie B, gli squalificati: stangata per Casasola

21/02/2017 17:46

SERIE B SQUALIFICATI / Stangata per Casasola del Trapani: il giudice sportivo di Serie B ha squalificato il difensore argentino per aver "colpito due volte con un calcio alla schiena un avversario che giaceva a terra". Due giornate di stop, invece, per Fabbrini (Spezia). Una giornata di squalifica, infine, per: Ammari (Entella), Coppola e Falletti (Ternana), Insigne (Latina), Signori (Vicenza), Zaccagni (Verona), Cassata (Ascoli), Lucioni (Benevento), Mora (Spal), Troest (Novara).

B.D.S.