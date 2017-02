FOTO CM.IT - Roma, flash mob al Circo Massimo: manifestazione pro stadio

dall'inviato Andrea Corti

21/02/2017 17:39

ROMA STADIO FLASH MOB / A Roma continua a tenere banco la costruzione dello stadio. Per accelerare le decisioni in merito alla costruzione dell'impianto alcuni gruppi si sono riuniti al Circo Massimo per manifestare il loro volere.

L'Associazione Italiana Roma Club, l’Unione tifosi Romanisti e il Comitato per il Sì allo Stadio/Basta Melina hanno dato vita ad un flash mob. Presenti - come raccolto dal nostro inviato di Calciomercato.it - una ventina di persone.

M.S.