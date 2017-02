21/02/2017 17:19

GOSSIP VALENTINA ALLEGRI MALDIVE / Domani la Juventus sarà impegnata in Champions contro il Porto, Valentina Allegri ha deciso di tifare per il padre... dalle Maldive. Su 'Instagram', dopo aver invaso il web con il suo video in cui balla 'Occidentali's karma', ha pubblicato una serie di foto delle sue vacanze nell'isola dell'Oceano Indiano per la felicità dei suoi fan.

B.D.S.