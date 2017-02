Calciomercato Napoli, Sarri e le dimissioni: c'è Reina nel dietrofront del tecnico

21/02/2017 16:49

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI REINA / Acque agitate in casa Napoli: dopo la sfuriata di De Laurentiis post Real Madrid sono emersi altri retroscena sul rapporto ai minimi termini tra presidente e Sarri. In particolare quest'ultimo avrebbe minacciato le dimissioni al termine di Napoli-Palermo, quando - secondo la ricostruzione di vari quotidiani - il patron sarebbe entrato negli spogliatoi attaccanto pesantemente il tecnico e la squadra. A far ritornare il tecnico sui suoi passi, secondo il 'Corriere del Mezzogiorno', sarebbero stati i leader dello spogliatoio, con Reina in testa. Il portiere spagnolo avrebbe parlato con Sarri convincendolo a disistere dalla ventilata intenzione di dimettersi.

B.D.S.