SONDAGGIO CM.IT - Nazionale, Balotelli: giusto escluderlo per i suoi comportamenti

21/02/2017 16:48

BALOTELLI NAZIONALE / Mario Balotelli non è stato convocato per lo stage della Nazionale. E fino a qui niente di strano. Quello che fa discutere, a parte la sua espulsione per proteste in Ligue 1 con la maglia del Nizza, è il fatto che non ci siano stati contatti né telefonate tra l'ex attaccante del Milan ed il commissario tecnico Ventura come confermato dal Dt Oriali. Escluderlo dall'Italia per i suoi comportamenti è la scelta giusta secondo la maggioranza assoluta (55%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it. Il resto dei votanti si divide quasi equamente tra chi pensa che meritebbe una chance perché è un buon attaccante (23%) e chi lo ritiene inadatto anche dal punto di vista tecnico (22%).

M.R.