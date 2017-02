Athletic Bilbao, Valverde: "Qui impossibile fare come Ferguson"

22/02/2017 02:39

ATHLETIC BILBAO VALVERDE / Da quattro anni sulla panchina dell'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde non crede di poter fare come Ferguson al Manchester United o Wenger all'Arsenal sulla panchina dei baschi. A dirlo è lo stesso allenatore in alcune dichiarazioni riportate da 'Marca': "Io come Ferguson? Bisognerebbe invertire la domanda. Ferguson sarebbe rimasto così a lungo in questa sqwuadra? Nessuno qui potrà fare quello fatto da Ferguson a Manchester o Wenger all'Arsenal. Non so per quanto tempo sarò qui, non dipende da me ma dalla volontà del club, dai risultati e dal lavoro della squadra".

B.D.S.