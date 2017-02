Roma, Falcao ci crede: "Adesso Trigoria 'puzza' di vittoria"

21/02/2017 16:17

FALCAO ROMA / A margine della presentazione del docufilm a lui dedicato, Paulo Roberto Falcao ha commentato in conferenza stampa l'attuale momento della Roma: "Oggi c'è una società vera, le strutture sono al top: è una squadra grande e deve pensare in grande. Deve avere anche uno stadio suo. Non entro in questioni che non conosco, ma posso dire che è importante avere una casa propria. C'è un progetto che guarda al futuro: adesso Trigoria puzza di vittoria".

